Contrôles renforcés dans les rues de Bienne

Trop de Biennois continuent à se regrouper dans l’espace public à Bienne, déplore jeudi la Direction de l’action sociale et de la sécurité de la Ville. Afin d’assurer le respect des mesures de distanciation sociale pour lutter contre le coronavirus, les patrouilles d’agents municipaux et la police cantonale bernoise seront renforcées dans les lieux les plus fréquentés de Bienne. Pour sensibiliser la population, des panneaux d’information de l’Office fédéral de la santé publique seront également installés en ville.

L’Etat-major Pandémie de la Ville de Bienne a également décidé de laisser ouverts le Parc de la Ville et le Parc Elfenau, afin de ne pas provoquer d’attroupements dans d’autres lieux publics. /comm-gtr