La Fondation rurale interjurassienne doit réorganiser sa formation

Toutes les écoles et structures de formation et d’apprentissage doivent se réorganiser depuis lundi, jour de fermeture de ces établissements.

La fondation rurale interjurassienne, qui dispense des cours pour les futurs agriculteurs et pour les actrices et acteurs du monde rural a dû se réorganiser au plus vite.

Organisations de vidéoconférences, restructuration des cours pour les apprenants et la formation continue : tout se met en place grâce à des outils qui sont déjà installés, mais qu’il faut maintenant maîtriser pour poursuivre les activités.

Pierre-André Odiet, responsable de la formation à la Fondation rurale interjurassienne explique la mise en place dans cette institution active dans les cantons de Berne et du Jura :