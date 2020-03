Bienne veut la médaille d'or énergétique

La Ville de Bienne entend obtenir le label « Cité de l'énergie GOLD » . Il s'agit de la plus haute distinction décernée aux villes et aux communes qui s'engagent pour une utilisation efficace de l'énergie ainsi que pour les énergies renouvelables et la protection du climat. Pour l'heure, en la matière, Bienne ne possède que le label de base. La cité ne fait pas partie du peloton de tête des communes les plus vertes de Suisse. Dans le pays, 54 cités bénéficient de la distinction la plus élevée. Riehen et Lausanne ont été les premières à l'obtenir en 2004 déjà. Bienne entend bien rattraper son retard.







Installer des pompes à chaleur

Pour y parvenir et obtenir un score total minimum de 75% au classement, elle s'attaque aux bâtiments de son patrimoine administratif afin de réduire sensiblement leurs besoins en énergie et leurs émission de CO2. La solution passera par l'acquisition de pompes à chaleur et l'installation de lampes LED. Quatre chaudières à mazout et cinq autres à gaz, toutes vieillissantes, seront remplacées. Deux chauffages électriques, « inefficaces » selon la Ville, feront également place à des pompes à chaleur. À la salle omnisports de l'Esplanade et au foyer de la Maison du Peuple, ce sont les lumières qui deviendront moins gourmandes en énergie. L'ancien éclairgage y sera remplacé par des lampes LED.







Crédit demandé au Conseil de ville

Des mesures qui ont un coût : 1,4 millions de francs. Le Conseil municipal proposera prochainement au Conseil de ville d'adopter ce crédit d'engagement. Avec toutes ces mesures, la Ville espère obtenir le plus haut label d'ici l'anée prochaine. Pour l'heure, seules quatre villes du canton le possède dont Berne qui occupe la première place du classement au niveau national. Dans le Jura bernois, seule Moutier possède la label de base, mais aucune commune n'est classée dans la catégorie « GOLD ». L'organisation faîtière « Association European Energy Award » s'occupe de gérer dans toute l'Europe ces classements. /jrg