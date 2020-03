Le canton de Berne au chevet des hôpitaux et de l'économie

Le Conseil-exécutif précise sa ligne de défense (et d'attaque) pour faire face au coronavirus. Il s'est exprimé jeudi après-midi en conférence de presse. En premier lieu, les mesures concernent les hôpitaux. Avec la lutte contre le Covid-19, ces derniers ne sont plus en mesure d'assurer une variété d'opérations et de traitements. Ils subissent du coup une perte de revenu que le canton veut compenser via un montant qui, pour l'heure, reste difficile à chiffrer. Le canton remboursera en outre le coût additionnel assumé par les hôpitaux et les prestataires de soins ambulatoires pour dispenser des traitements qui pourraient ne pas être couverts par la structure tarifaire. Le Conseil-exécutif a ainsi adopté une ordonnance qui crée la base légale nécessaire à ces paiements compensatoires. A l’heure actuelle, le canton de Berne dénombre 660 malades du Covid-19, sept sont décédés et 68 sont hospitalisés.