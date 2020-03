Un bus transformé en centre de dépistage à Berne

Se faire dépister du Covid-19 dans un bus, cela est désormais possible dans le canton de Berne. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, en accord avec l’organe de conduite cantonal, a lancé ce lundi après-midi une phase pilote en ce sens. Les tests seront effectués dans un véhicule situé sur le site de la BEA à Berne. Selon un communiqué, « le bus permettra de soulager les cabinets médicaux et les hôpitaux ». Les personnes vivant dans des zones « décentralisées » auront également la possibilité de se faire dépister. A noter qu’une recommandation médicale est obligatoire en vue d’un dépistage.

Par ailleurs, le canton de Berne a annoncé que le maintien de l’offre allait dépendre de la demande. Le système « pourrait être adapté après cette phase pilote ». /comm-ygo