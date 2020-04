Imprimantes 3D à la rescousse

Pas moins de 800 pièces ont déjà été commandées, et les demandes continuent à affluer, si bien que le jeune entrepreneur n’arrive pas à suivre la cadence. Une précieuse aide a été trouvée à Moutier, plus précisément au ceff-Lab, qui dépend du centre de formation professionnelle Berne francophone, ainsi qu'à l’école secondaire. Ces lieux abritent plusieurs imprimantes 3D, et c’est tout naturellement que les institutions ont voulu participer à cet effort collectif. Léo Boegli, responsable du ceff-Lab :