Un masque Décathlon adapté pour l’Hôpital Nord Franche-Comté

L’urgence sanitaire pousse parfois à l’ingéniosité et au recours au « système D ». En France voisine, face à la pénurie de masque, l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) situé à Trévenans utilise depuis ce mercredi des masques de plongée pour protéger son personnel soignant. Un objet de loisir que tout le monde pouvait encore s’acheter il y a quelques semaines dans la grande enseigne Décathlon ! Les ingénieurs de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) ont fabriqué, grâce à une imprimante 3D, une pièce pour adapter le masque aux filtres à air utilisés dans les hôpitaux. « Ce projet nous a été proposé via un marathon de l’innovation, le « Hacking Health » à Besançon qui a lui-même été approché par l’hôpital. Nous sommes juste à côté de l’hôpital et nous avions les moyens pour réaliser le projet. Ces masques sont plus efficaces encore qu’un filtre FFP2, puisque nous l’avons adapté pour des filtres issus des appareils de respiration », explique Olivier Lamotte, chef de projet à l’UTBM.