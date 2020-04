Les temps sont durs au Sikypark

Les beaux jours sont de retour et les vacances de Pâques approchent. Pourtant, les portes du Sikypark resteront closes jusqu'à nouvel avis. Le zoo de Crémines se plie aux mesures édictées par la Confédération en pleine crise du coronavirus et s'attend à un important manque à gagner. Les coûts de fonctionnement, d'entretien et de soins aux animaux s'élèvent à environ 100 000 francs par mois, selon l'association des Amis du Sikypark. Cette dernière a lancé un appel aux dons destiné aux entreprises et aux particuliers. De son côté, le conseil d'administration a d'ores et déjà pris des mesures, comme l'explique son président Werner Ballmer :