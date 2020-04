Plus de 47 millions de francs pour les écoles extracantonales

Le canton de Berne verse ses subventions aux écoles extracantonales. Le Conseil-exécutif débourse ainsi 43 millions de francs pour ces établissements. Ce à quoi s’ajoutent encore 4,3 millions pour les écoles pédagogiques situées hors de son territoire et 450'500 francs à la Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik de Zurich. Ces subventions sont destinées aux étudiants et aux étudiantes domiciliés dans le canton de Berne et qui étudient dans un autre canton. En contrepartie, les cantons de domicile des étudiants et des étudiantes qui étudient dans les hautes écoles bernoises versent des subventions à celui-ci. /comm-amo