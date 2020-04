Des messes pascales sur Internet pour le Jura pastoral

Les trois célébrations seront donc retransmises en direct sur le site jurapastoral.ch. La messe du Jeudi Saint aura lieu à 20h en lien avec les agents pastoraux d’Ajoie-Clos du Doubs et sera présidée par l’abbé Jean-Pierre Babey. La célébration du Vendredi Saint est prévue à 15h et sera conduite par l’abbé Jean Jacques Theurillat en lien avec les agents pastoraux de la Vallée de Delémont. Quant à la messe du dimanche de Pâques, elle sera assurée dès 10h par l’abbé Hilaire Mitendo avec la participation des agents pastoraux des Franches-Montagnes, du Jura bernois et de Bienne. /comm-fco