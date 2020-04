L'aide à la culture s'organise

Le Conseil-exécutif donne un écho à l'ordonnance COVID édictée par la Confédération dans le secteur de la culture. Celle-ci a pour but d'atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus sur les acteurs cultuels et de préserver la diversité dans ce domaine. Le canton de Berne s'est vu confier la mise en oeuvre de plusieurs mesures. Il devra donner la possibilité aux entreprises culturelles à but non lucratif de demander des prêts remboursables sans intérêts pour assurer leurs liquidités. En outre, ces mêmes entreprises et acteurs pourront jouir d'une indemnité pour amortir les coûts découlant des mesures de lutte contre le coronavirus. Toutes les demandes sont à déposer en ligne sur le site internet de l'Office de la culture. Des informations plus détaillées sont également disponibles.



Le gouvernement a encore approuvé une contribution extraordinaire de 15 millions de francs sur le fonds de loterie en guise de soutien au secteur culturel. /comm-oza