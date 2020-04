Des fêtes de Pâques numériques pour les églises réformées

Les fidèles ne pourront pas se rendre dans leurs lieux de culte cette année pour Pâques en raison du coronavirus. Cette situation pousse les églises réformées à mettre sur pied de nouvelles offres pour permettre aux croyants de suivre malgré tout les célébrations.





Tour d’horizon des offres

Dans un communiqué, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure listent ainsi quelques initiatives qui ont été mises sur pied pour compenser ce manque. On commence par la paroisse française de Berne, qui propose ses cultes sur la plate-forme Youtube tout comme celle de Delémont. La paroisse de La Neuveville a créé des « cultes-à-l’emporter » sur son site internet. L’équipe des paroisses de l’Erguël s’est également mobilisée par des « méditations domestiques » et des contributions vidéo sur la situation actuelle. La paroisse de Bienne propose pour sa part des cultes et médiations audio.

De plus, quelques actrices et acteurs de l’Eglise réformée de la région jurassienne ont participé à la rubrique vidéo « Cloîtrés » en ligne sur le site du mensuel « Réformés » donnant la parole à différentes actrices et acteurs de l’Eglise de toute la Suisse romande.

Le Syndicat paroissial du Par8, qui regroupe les paroisses de Grandval, Moutier, Court, Bévilard, Haute-Birse (Loveresse, Reconvilier, Saules, Tavannes, Saicourt, Bellelay et Le Fuet ), Tramelan et Sornetan, rappelle pour sa part que ses jeunes proposeront pour le troisième dimanche de suite un « Reste-chez-toi-culte » en direct sur Instagram. Musique, lectures, prières sont pris en charge par des ados à partir de leur domicile. /comm-amo