Pas de chiffres sur les infections en EMS dans le Jura bernois

Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 au sein des EMS du Jura bernois n’est toujours pas connu. Les autorités se sont pour l’heure concentrées sur la récolte de statistiques au sein des hôpitaux. Un protocole pour les homes doit être mis sur pied d’ici le milieu de la semaine prochaine.





Harmoniser la collecte

Ce n’est pas une mince affaire à entendre Gundekar Giebel, le responsable de la communication à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne. Il nous a expliqué jeudi après-midi que la manière de récolter les informations doit être harmonisée pour gagner en efficacité. Le but, à terme, est de connaître le nombre de personnes infectées par région au sein des EMS et les décès que l’on peut imputer au virus. 300 homes sont concernés dans le canton pour plus de 13'000 résidents et environ 26'000 collaborateurs.







Le bus en action

En attendant, le canton de Berne a décidé d’envoyer un bus de détection en tournée dans 14 EMS du Jura bernois. Mercredi, il était à La Neuveville, alors que jeudi il a fait halte à Orvin au sein de la résidence Les Roches. Son directeur, Stéphan Chopard explique comment se sont passés les tests avec les 49 résidants: