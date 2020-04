Son choeur bat toujours

Chanter pour se sentir vivre, chanter pour se donner du baume au coeur. Le remède fait ses preuves, et ce ne sont pas les membres de Choeur à Coeur qui prétendront le contraire. Privé de répétitions depuis plus d'un mois en raison du coronavirus, l'ensemble basé à Malleray a récemment publié une vidéo de l'une de ses dernières chansons, une reprise de « J’envoie valser » de Zazie. Le challenge a été lancé par la directrice Mélanie Krebs : chaque choriste a enregistré sa voix tout en se filmant. Le tout a été compilé afin de créer une sorte de choeur virtuel. Objectif de la démarche ? Se retrouver malgré les circonstances, chanter encore et encore... et partager un petit bout de bonheur avec la population.