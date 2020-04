Les physiothérapeutes se préparent à la reprise

Le Conseil fédéral a décidé jeudi d’aider les indépendants qui n’ont plus pu travailler à partir du 17 mars, dont les physiothérapeutes. Ils toucheront des APG pour deux mois si leurs revenus AVS se situeent entre 10'000 et 90'000 francs par an.

Cette autorisation de reprendre les activités est le premier pas. Au final pourtant, ce qui comptera, c’est bien que les clients reviennent de leur côté également. Denise Matti-Bernhard n’a pas de certitude à ce sujet, mais voit l’avenir avec sérénité et se prépare du mieux que possible :