Le CSP au chevet des plus démunis

La crise du coronavirus peut avoir un impact financier important sur les personnes et familles dont la situation était déjà précaire avant. Le Centre social protestant Berne-Jura (CSP) en est conscient. Il donne la possibilité à ces personnes de faire appel à un fonds d'aide d'urgence alimenté principalement par la Chaîne du Bonheur. Le dispositif s'adresse aux habitants de la partie francophone du canton de Berne, selon un communiqué diffusé lundi.



L'aide apportée est subsidiaire à celles fournies par la Confédération et les cantons. Pour l'obtenir, il est nécessaire de déposer une demande par téléphone au 032 493 32 21 ou par courriel à covid-19@csp-beju.ch. Il s'agit d'une aide directe ponctuelle, accordée sans excès de formalités et dans les meilleurs délais, Le montant varie en fonction de la taille du ménage et de sa situation concrète. /comm-oza