La Grèce est, pour l’instant, plus épargnée par le coronavirus que les autres pays de l’Union européenne. Les mesures de confinement imposées très tôt ont permis d’éviter le pire. Actuellement, le bilan est d’un peu plus de 100 morts et d’environ 2'200 cas de contamination. Pour beaucoup, la bonne gestion des autorités grecques s’arrêtent toutefois devant les portes de prisons et des camps de réfugiés. Certains craignent le pire. Le reportage de notre correspondant en Grèce, Thomas Iacobi :