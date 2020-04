Deux EMS lourdement touchés

Le Conseil-exécutif a profité d'une conférence de presse organisée mercredi à Berne pour préciser la situation dans le Jura bernois, région où la progression du coronavirus était la plus forte au début du mois. Les regards étaient surtout tournés vers les EMS puisqu'un important foyer s'était déclaré dans un établissement de la région. Le conseiller d'Etat Pierre Alain Schnegg a confirmé que la contamination y avait été très forte avec 38 résidents touchés sur 56, selon les derniers chiffres en sa possession. On rappelle que le bus de dépistage du canton de Berne avait été immédiatement dépêché dans le Jura bernois. Treize autres EMS ont été passés au crible. Parmi eux, un seul présentait un taux de contamination élevé avec une vingtaine de cas sur environ 100 résidents. Pierre Alain Schnegg a souligné que des mesures ciblées et le soutien de la protection civile ont permis d'assurer le fonctionnement des EMS bernois. Et d'ajouter que 40 décès qui ont été observés dans ces institutions peuvent être attribués au Covid-19. /comm-oza