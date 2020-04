Un soutien aux garderies et aux parents

Le Conseil-exécutif a adopté mercredi l'ordonnance sur les mesures destinées à maîtriser la crise du coronavirus dans le domaine de l'accueil extrafamilial. Deux mesures devraient permettre d'atténuer les conséquences économiques, tant pour les parents que pour les institutions. Pour les parents, les frais de garde pour les places non utilisées en raison de la pandémie seront couverts. Pour les institutions ensuite, une contribution est prévue pour les coûts des places qui ne sont plus mises à disposition actuellement à cause du Covid. Les mesures s’appliquent du 17 mars au 16 mai, leur coût est estimé à 13 millions de francs. On rappelle que dans le canton de Berne, l’accueil extrafamilial est assumé à parts égales par le canton et les communes. Les garderies et organisations d'accueil peuvent déposer une demande de financement auprès de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration. L'ordonnance est à consulter ici . /comm-oza