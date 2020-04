Masques : quand la Confédération, les cantons et les communes s’en mêlent

Le port généralisé du masque n’a pas été rendu obligatoire par la Confédération. Malgré tout, la demande en ce petit bout de tissu est forte. Les cantons ont déjà reçu des autorités fédérales plusieurs livraisons pour un total de 21 millions de masques. Le canton de Berne s’est également activé de son côté. Une livraison de 110 tonnes de matériel de protection vient d’être finalisée, une autre suivra la semaine prochaine. Entre Confédération et canton, au final, qui fournit qui ? Pierre Alain Schnegg, directeur de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne précise que l’apport cantonal est complémentaire et destiné uniquement aux professionnels de la santé :