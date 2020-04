Soutien étendu pour la protection civile Biel/Bienne Regio

L’Armée du Salut et l’EMS du Chemin du Redern bénéficieront du soutien de la protection civile Biel/Bienne Regio. Les autorités seelandaises ont annoncé jeudi matin que l’engagement des membres de ce service avaient été étendu sur les sites du chalet scouts d’Orpond – via l’Armée du Salut – pour encadrer des sans-abris touchés par le coronavirus et à l’établissement médico-social pour personnes âgées au Chemin du Redern. Ces engagements ont été approuvés par l’Office cantonal de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM). Les membres de la protection civile Biel/Bienne Regio sont engagés, depuis plusieurs semaines déjà et jusqu’à nouvel ordre, au Centre hospitalier régional biennois précise encore la Ville de Bienne dans son communiqué. /nme