Évaluations scolaires adaptées

La Direction de l'instruction publique et de la culture a précisé vendredi les modalités d'évaluation des élèves pour cette année scolaire chamboulée par le Covid-19. A contexte particulier, solution extraordinaire. Il a fallu imaginer un système simple et équitable qui prenne en compte l'arrêt total des cours présentiels entre le 16 mars et le 11 mai. Une ordonnance de direction a été adoptée. Elle entrera en vigueur le 1er mai et s'adresse à tous les degrés scolaires.



Concrètement, l’évaluation globale des écoliers inclura uniquement les notes obtenues par les élèves avant le 16 mars, ceci à tous les degrés. A partir de la reprise du 11 mai, on évaluera uniquement les compétences qui auront pu être acquises, approfondies et exercées pendant une période suffisante. Elément très important : ces notes ne seront prises en compte que si elles améliorent les résultats des élèves. L’évaluation pronostique aura une importance particulière. Elle évalue le travail fourni par l’élève dans la perspective de son futur parcours scolaire.

Les décisions d’orientation scolaire sont prises en accord avec les parents. Pour l’entrée à l'école secondaire, ce sont les décisions d’orientation déjà adoptées ce printemps qui s’appliqueront. Dans la partie francophone du canton, cela correspond à l’orientation provisoire établie ce printemps pour autant qu'elle ait l’aval des parents. Dans le cas contraire, la décision sera conforme au souhait d’orientation des parents. /comm-oza