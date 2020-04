Reprise progressive pour les crèches du canton de Berne

Les garderies du canton peuvent redémarrer leurs activités. Les autorités bernoises ont décidé mardi de révoquer avec effet immédiat l’appel à garder si possible les enfants à la maison. Cette demande avait été émise à la mi-mars pour freiner la propagation du coronavirus. Avec l’assouplissement des mesures de confinement, le canton s’attend à une hausse des besoins de services d’accueil pour les enfants.

Les structures d’accueil peuvent dès maintenant se préparer à retrouver leurs effectifs complets. Selon le canton, une pleine occupation devrait être possible à partir du 17 mai. D’ici là, les garderies sont donc appelées à adapter progressivement leurs capacités et à planifier avec soin la reprise de la prise en charge en concertation avec les parents. Pour rappel, les structures d’accueil n’ont jamais complètement fermé dans le canton de Berne. Elles sont restées ouvertes pour les enfants qui ne pouvaient pas être gardés par leurs parents. Le canton et les communes financent jusqu’au 16 mai les places qui ne sont pas utilisées par les enfants restés à la maison. Les autorités soulignent que les règles d’hygiène et de comportement continueront à être respectées. Elles seront adaptées si nécessaire.

Le canton indique également dans son communiqué de presse que les groupes de jeu sont autorisés à rouvrir leurs portes conformément aux dernières décisions de la Confédération. /comm-alr