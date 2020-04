Retour annoncé aux guichets

Le Conseil-exécutif a décidé mercredi de rouvrir la plupart des guichets de l'administration cantonale à partir du 11 mai. Ces unités étaient fermées depuis le mois de mars en raison du coronavirus. Pourront à nouveau accueillir le public :



L'Intendance des impôts

Les caisses de chômage et offices régionaux de placement

L'Office des assurances sociales

Les Bureaux du registre foncier

L'Office du registre du commerce

Les Autorités de protection de l'enfant et de l'adulte

Les Préfectures

L'Office de la circulation routière et de la navigation

Les Offices de l'état civil (sur rendez-vous)

Les Centres de documents d'identité (sur rendez-vous)

Les guichets des offices des poursuites et des faillites sont rouverts depuis le 20 avril déjà. A noter que cet assouplissement décidé par le gouvernement s'accompagne de mesures de protection d'hygiène : séparation entre la zone usagers et celle réservée au personnel, respect des distances minimales, possibilité de se laver ou de se désinfecter les mains, etc. Des masques de protection pourront être utilisés dans certains cas. /comm-oza