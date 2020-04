Assouplissements dans les prisons

Le Conseil-exécutif allège les mesures dans le domaine de l’exécution judiciaire. Il avait déployé au début de la crise un dispositif qui s’est avéré efficace dans les dix établissements pénitentiaires du canton de Berne. Seul un cas de contamination d’une personne détenue a été répertorié sur le territoire bernois, indique la Direction de la sécurité dans un communiqué publié jeudi. Le Conseil-exécutif, via son Office de l’exécution judiciaire, avait mis en place dès le 18 mars des mesures strictes pour juguler le virus. Parmi elles, l’interdiction générale des visites, des congés et des sorties pour toutes les unités. Désormais, la situation s’est apaisée et le gouvernement a décidé d’autoriser les visites dès le 10 mai. Elles se feront toutefois de façon restreinte et dans le respect des consignes sanitaires. Les sorties et autres congés demeurent interdits. Ces assouplissements sont valables jusqu’au 7 juin. /nme