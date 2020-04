Elle préfère rester en Australie

Traverser la crise à l’étranger. C’est le choix fait pas certains voyageurs qui ont décidé de ne pas rentrer au bercail malgré les appels de la Confédération. La campagne de rapatriement – la plus grande de l’histoire suisse - mené par le Département fédéral des affaires étrangères s’est terminée hier soir et a permis de rapatrier 7200 voyageurs sur le territoire helvétique. Nina Gertsch ne faisait pas partie du lot. Cette enseignante biennoise qui a grandi dans le Jura bernois a choisi de rester en Australie avec son compagnon où elle séjourne depuis un an et demi, au bénéfice d’un permis vacances-travail. Elle nous explique son choix: