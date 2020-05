Les crèches bientôt à pleine capacité

Quant à la crèche Les Hirondelles à Cortébert, la directrice Melody Walther indique qu’un seul parent à la fois sera toléré dans les vestiaires. Une entrée et une sortie séparées ont également été installées. Il a encore été demandé aux parents qui le pouvaient de garder leurs enfants jusqu’au 17 mai. Cette date correspond avec la fin du financement par le canton et les communes des places laissées vides en crèche. À partir du 18 mai, les parents payeront à nouveau leurs places en crèche, enfant placé ou non. /jrg