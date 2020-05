Assouplissement surveillé dans le canton

Dès lundi, le canton de Berne adapte sa stratégie de lutte contre la propagation du Covid-19. Cette opération se calque sur la deuxième étape de déconfinement décidée par le Conseil fédéral. D’un côté, le dépistage sera renforcé et les tests utilisés aussi fréquemment que possible. De l’autre, les mesures de distanciation seront assouplies dans plusieurs milieux notamment les EMS. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration a tenu une conférence de presse à ce sujet vendredi matin.



C’est un exercice délicat que les autorités ont relevé, à savoir: parler de déconfinement tout en évitant un excès de confiance. Pierre Alain Schnegg, directeur de la Santé, des affaires sociales et de l’intégration l'explique à sa manière :