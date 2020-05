L’édition 2020 des Jardins Musicaux et de Fête la Terre annulée

Conséquences de la pandémie de coronavirus, Evologia, l’Association Pro Evologia, la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV) et le Festival Les Jardins Musicaux se voient contraints d’annuler « Fête la Terre » cette année. Le grand spectacle agricole prévu dans ce cadre, ainsi que le Festival Les Jardins Musicaux ne pourront avoir lieu.





Mission impossible

Le Conseil fédéral a maintenu l'interdition des manifestations de plus de 1'000 personnes jusqu'au 31 août prochain. Or, « Fête la Terre » était agendée les 22 et 23 août et le Festival Les Jardins Musicaux prévu dès mi-août jusqu’à la fin du mois. Les répétitions de l’Orchestre des Jardins Musicaux, l’accueil d’artistes et d’ensembles suisses et étrangers et la réalisation de plus de deux semaines de concerts et spectacles sont devenus « mission impossible », tout comme la réunion de 15'000 spectateurs. Le site d’Evologia reste toutefois accessible au public pendant la saison estivale, tout en respectant les mesures de protection adéquates.