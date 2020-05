La HES-SO soutient les étudiants en difficulté financière

La Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) vient en aide à ses étudiants en difficulté financière à cause de la crise du Covid-19. Le Comité gouvernemental de la HES-SO a décidé sur proposition du Rectorat de créer un dispositif d’aide d’urgence de 1,7 million de francs. Un soutien financier, qui vise à éviter la précarisation des jeunes et à leur permettre de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions.

Soutien de 600 francs

Les étudiants ayant perdu un emploi à cause de la crise pourront solliciter un soutien mensuel temporaire de 600 francs maximum par mois. Par ailleurs, un soutien unique de 600 francs au maximum pourra être accordé aux étudiants pour le règlement de factures médicales non remboursées par les assurances et liées à la pandémie, pour eux-mêmes ou leur(s) personne(s) à charge. Un même soutien unique de 600 francs au maximum pourra être accordé pour l’achat de matériel ou de services informatiques nécessaires pour suivre les cours à distance.

Cette aide d’urgence est financée par les cantons partenaires de la HES-SO (Berne, Jura, Neuchâtel, Fribourg, Genève, Vaud, Valais), via la réallocation de montants non-affectés aux comptes 2019 ainsi que l’utilisation d’un fonds préexistant destiné au soutien aux étudiant-es. L’intégralité des moyens sera mise à disposition des hautes écoles de la HES-SO qui en assureront la redistribution à leurs étudiantes immatriculées dans une formation bachelor ou master, selon des principes cadres inspirés du dispositif déjà mis en place par la HES-SO Genève. /comm-cto