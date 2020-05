L'heure de passer à table

Il est à nouveau possible de profiter des restaurants de la région. Les établissements ont pu rouvrir lundi après un mois et demi d’arrêt. Un retour aux affaires qui se fait en douceur, avec des mesures strictes à respecter : quatre personnes par table au maximum, des tables éloignées de deux mètres, le tout sans parler des consignes d’hygiène. Certains restaurateurs ont jugé opportun de rallumer les fourneaux, d’autres ont renoncé face à ces contraintes. Du côté des clients, on attendait cette réouverture avec impatience. Le restaurant Le Derby à Moutier a retrouvé ses habitués lundi. Ils étaient au rendez-vous, et avec le sourire :