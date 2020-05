Bienne veut se doter de camions à ordures électriques

Les ordures pourraient bientôt être ramassées par des camions électriques à Bienne. Le Conseil municipal propose au Conseil de ville d’approuver un crédit de 4 millions de francs pour remplacer cinq véhicules diesel qui arrivent en fin de vie. Ces derniers engendrent des frais de maintenance de plus en plus élevés, selon un communiqué de presse transmis vendredi par l’exécutif biennois. Le Conseil municipal estime que l’acquisition de cinq nouveaux camions électriques permettrait de réduire la majorité des émissions de substances polluantes générées par le Service d’enlèvement des ordures et d’éliminer presque intégralement les émissions de CO2. /comm-alr