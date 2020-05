Parc éolien des Quatre Bornes : la votation attendra

Contre vents et marées, le parc éolien des Quatre Bornes revoit son calendrier. Coronavirus oblige, les autorités communales de Sonvilier ont communiqué vendredi matin le report du scrutin au 27 septembre de cette année. Il devait initialement se tenir ce dimanche. Les citoyens devaient se prononcer sur l’installation de dix éoliennes à cheval entre leur commune et celle de Val-de-Ruz. Par la programmation de cette votation, le Conseil municipal réaffirme également sa volonté de ne pas céder aux requêtes des opposants exigeant l’abandon du projet. « Nous avons effectué toutes les procédures nécessaires et en bonne et due forme, il n’y a pas de raison de dire stop », a martelé la maire Rosemaire Jeanneret.