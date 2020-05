Plus de 500 commerces, restaurants, entreprises et institutions ont reçu des masques de la part de la Ville de Bienne. L’action de distribution gratuite s’est déroulée du 12 au 20 mai. Plus de 58’000 masques ont été distribués, afin « d’aider l’économie locale à se relancer, tout en respectant les normes sanitaires pour faire face à la pandémie de coronavirus », révèle la ville dans un communiqué publié mercredi. /comm-cto