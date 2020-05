Prudence toujours de mise

Comme à Pâques, la population sera probablement tentée par quelques moments d'évasion ce week-end. D'autant plus que la météo s'annonce clémente et que les mesures de protection contre le coronavirus ont été quelque peu assouplies. Les règles de distanciation et celle qui limite les réunions à cinq personnes au maximum sont toutefois toujours en vigueur, avertit la police cantonale bernoise dans un communiqué diffusé vendredi. Des contrôles seront effectués dans les espaces publics. Les forces de l'ordre s'attendent toutefois à une bonne coopération de la population. Elles en appellent à la responsabilité individuelle et à la solidarité. /comm-oza