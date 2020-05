Difficile de démêler le vrai du faux quand on parle de coronavirus. Tous les jours des informations viennent contredire celles de la veille. Chacun y va de sa petite théorie. Comment dès lors s’y retrouver ? Quentin Haas, député PCSI au Parlement jurassien et immunologiste à l’Hôpital de l'Ile à Berne, a essayé d’apporter son aide en vulgarisant les informations grâce à des publications sur Facebook, qui ont été beaucoup partagées. Quentin Haas espère ainsi aider les gens à comprendre les articles scientifiques et les statistiques en lien avec le covid-19. L’Office fédéral de la santé publique a largement informé la population, mais, selon Quentin Haas, la plupart des « ces informations sont noyées » dans la masse. /ncp