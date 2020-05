La restructuration de l’asile dans le canton avance comme prévu

La refonte du domaine de l’asile poursuit son chemin dans le canton de Berne. Le Conseil-exécutif indique lundi dans un communiqué que la compétence sera transférée dès le 1er juillet à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. Cette dernière se fixe comme objectif principal « d’améliorer l’intégration professionnelle des personnes du domaine de l’asile ».

Pour rappel, cette révision avait été approuvée en 2016 par le Grand Conseil. Le parlement cantonal a par la suite accepté deux lois (une sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés et une portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration) l’an dernier comme base à cette refonte.



Autre changement découlant de cette stratégie : les indemnités pour les personnes concernées ont été réduites au même niveau que « celles du canton de Zurich » précise le canton. Ce dernier ajoute par contre que Berne reste toutefois toujours plus généreux que « Neuchâtel, Vaud, Valais, Genève, St-Gall, Bâle-Ville et Argovie ». /comm-amo