Pétition déposée pour la réouverture de la piscine de Tramelan

Les Tramelots tiennent à leur piscine et aimeraient pouvoir s’y baigner cet été. Ils l’ont prouvé par le biais d’une pétition citoyenne remise mardi au Conseil municipal. Le document, muni de près de 1000 signatures, demande aux autorités de reconsidérer leur décision de ne pas ouvrir les bassins de la commune. L’exécutif avait annoncé début mai que sa piscine resterait fermée toute la saison, en raison de la pandémie de coronavirus. Un choix pas bien compris par les habitants, à l’image d’Alexandra Tellenbach, membre de la commission sport, tourisme et loisirs de Tramelan et signataire de la pétition :