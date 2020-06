Coronavirus : plus aucun patient en soins intensifs dans le canton

Le coronavirus recule dans le canton. Depuis mardi, il n’y a plus aucun patient atteint du Covid-19 en soins intensifs dans les hôpitaux bernois. Six personnes sont en revanche soignées en unité de soins ordinaires. Au total, 1’911 individus ont été testés positifs au coronavirus depuis le début de la pandémie et 97 d’entre elles sont décédés. /cto