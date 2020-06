Feu vert aux 25 francs par Biennois

Éviter la paralyse politique

Un postulat urgent a été déposé par les socialistes pour adapater le processus politique en cas de situation de crise. Le texte demande que le système parlementaire reste fonctionnel et que la prise de décision et le dépôt de propositions demeure possible.





Autres affaires

Dans les autres affaires traitées par le Conseil de ville, la modification partielle de la réglementation fondamentale en matière de construction dans le secteur «Rue Jakob sud» a été approuvée sans opposition. Les Biennois se prononceront au final dans les urnes le 27 septembre sur ce projet qui prévoit la construction de 500 logements à proximité de la Tissot Arena.

Par ailleurs, le rapport sur l'organisation des classes régulières pour 2020/2021 a été accepté par une majorité absolue. Sept nouvelles classes sont prévues même si, au final, ce chiffre pourrait être revu à la baisse selon un pronostic réactualisé du conseiller municipal Cédric Némitz.





Extinction Rebellion de la partie

De son côté, le collectif biennois de l'organisation écologiste Extinction Rebellion a tenu à remettre la compresse. Une dizaine de membres ont accueilli les élus devant le Palais des Congrès avec des banderoles demandant d'éviter un « retour à l'anormal ». Un communiqué distribué dénonçait l'inaction face au réchauffement climatique, « aucune mesure significative n'a été prise ». Extinction Rebellion demande de profiter du déconfinement pour agir afin d'éviter « une organisation de société destructrice pour l’environnement ».

À noter encore qu'une minute de silence en mémoire des personnes décédées durant la pandémie de Covid-19 a été respectée en début de séance. À cause des mesures sanitaires, la durée du Conseil de ville a par ailleurs été limitée à 3h. /jrg