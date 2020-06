L’ancien Conseiller d’Etat Bernhard Müller est décédé

Bernhard Müller n’est plus. L’ancien Conseiller d’Etat bernois s’est éteint le 26 mai dernier à l’âge de 89 ans, comme l’indique le canton dans un communiqué paru mercredi. Bernhard Müller est né en 1931 à Scharnachtal. Il avait commencé sa carrière professionnelle comme enseignant avant d’étudier les sciences naturelles aux Universités de Berne et de Bâle. Elu au Conseil-exécutif en 1974 pour l’UDC, il est resté au total 16 ans au gouvernement cantonal. « Au cours de quatre législatures, Bernhard Müller s’est engagé en faveur du développement économique et de la construction de logements dans le canton de Berne, faisant en sorte que celui-ci devienne un pionnier de la lutte pour la protection de l’air, des programmes d’incitation et de la promotion des régions de montagne et du tourisme » précise le canton. /comm-amo