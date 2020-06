Bienne: un rachat pour la bâtisse de la bibliothèque?

Si ce rachat se concrétise, la Poste continuera ses prestations sous une nouvelle forme dans un espace plus restreint. La bibliothèque et la ludothèque bénéficieront, de leurs côtés, de locaux plus vastes et plus lumineux. La transaction pour l’achat de l’étage se monte à 1'550'000 francs. Un crédit d’engagement de 350'000 francs pour étudier la rénovation du bâtiment est également soumis au Conseil de ville. Le législatif se penchera sur le dossier lors de sa séance des 24 et 25 juin prochain. /nme