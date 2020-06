Le Grand Conseil en salle de classe

Les enfants bernois n'ont et n'auront pas besoin de faire deux années d'école enfantine avant de rejoindre la première année du degré primaire. Le Grand Conseil a accepté mercredi une motion déposée par l'UDC en ce sens. Selon le gouvernement, cette possibilité existe déjà à l'heure actuelle, raison pour laquelle le texte a été adopté mais ensuite classé par une large majorité. Anne-Caroline Graber, députée de La Neuveville, n'a pas été entendue sur ce point. L'agrarienne avait expressément demandé à ses collègues de ne pas classer la motion.





Pour des logiciels libres

Le législatif s'est également prononcé dans le sens de la motion déposée par la députée PSA de Sonceboz, Maurane Riesen. L'encouragement des écoles obligatoires à utiliser des logiciels et plateformes libres et open source a cependant été transformé en postulat. Le Grand Conseil a suivi le gouvernement à une très large majorité sur toute la ligne dans ce dossier. Seul point contraignant de cette motion conservé et avalisé comme tel, le canton devra encourager les écoles à éviter l'utilisation de plateformes éducatives établies à l'étranger et ne possédant pas de contrat-cadre avec la Suisse. /jrg