Un pied dans la tombe pour les agences de voyage

De son côté, Erguël Voyages à Villeret estime pouvoir s’en sortir pour autant que la situation change rapidement. La firme est moins touchée que les agences traditionnelles puisqu’elle propose majoritairement des voyages à l’aide de bus. « Il ne faudrait toutefois pas que la situation dure encore six mois », explique Patrick Risse, responsable logistique et conducteur de bus auprès de la firme. Depuis le début de la crise, quasiment aucune course n’a été effectuée comme l’indique Patrick Risse :