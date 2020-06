« Un vide a pu être comblé ». Le canton de Berne a indiqué mercredi dans un communiqué que la Commission cantonale du marché du travail (CCMT) et la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) sont parvenus à un accord sur les salaires des personnes engagées au sein des programmes d’intégration et d’occupation.

Ces programmes concernent les missions de formation, de qualification ou de travail dans le domaine de l’aide sociale, mais également dans le champ d’application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Le but est de permettre aux personnes ayant des capacités réduites ou une formation insuffisante d’apprendre à structurer leur quotidien, de compléter leur formation, d’acquérir des compétences ou encore, dans le meilleur des cas, de trouver un emploi.





Travail de catégorisation effectué

Dans ces domaines justement, il manquait des consignes générales de rémunération. Désormais, chaque travail est catégorisé et une rémunération fixée là où les conventions collectives sont absentes. De la sorte, les employés sont protégés contre la sous-enchère salariale. De leur côté, les employeurs sont soumis aux mêmes conditions de concurrence.

La CCMT et la DSSI recommandent aux prestataires dont les programmes d’intégration et d’occupation ne sont pas financés par le canton d’adopter la même catégorisation. /comm-jrg