Un crédit pour transformer la prison régionale de Bienne

La prison régionale de Bienne va subir des travaux. Le Conseil-exécutif a débloqué 890'000 francs pour remettre en conformité la protection anti-incendie. Les vestiaires et les locaux sanitaires seront eux aussi transformés et modernisés. Pour rappel, la prison devrait être abritée dans un nouveau bâtiment vers 2032. D’ici là, des mesures de maintenance sont nécessaires pour permettre aux installations existantes de continuer à fonctionner.





La maison d’Albert Anker recevra aussi des sous

Le Conseil-exécutif indique également avoir attribué des subventions périodiques en faveur de la maison d’Albert Anker à Ins. Construite en 1803, l’ancienne ferme a servi de maison et d’atelier au peintre en 1860. Le mobilier du 19e siècle est en grande partie d’origine et on trouve sur place un riche inventaire de l’artiste. Le gouvernement a alloué 25'000 francs pour la période 2019-2022 provenant du Fonds de loterie. /comm-amo