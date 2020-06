Le monde en cause : la traversée de tous les dangers

Depuis le début du mois, une soixantaine de cadavres ont été repêchés au large de la Tunisie. Des hommes, mais aussi beaucoup de femmes et quelques enfants. Hormis le capitaine, tous étaient originaires d’Afrique subsaharienne. Il s’agit des victimes d’un naufrage qui a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 juin, au large de Sfax. La deuxième ville de Tunisie est considérée comme la capitale des départs vers l’Europe et notamment l’Italie. La tentation est trop forte et le dernier drame n’y changera rien, cette année encore certains migrants prendront la mer, au péril de leur vie. Le reportage de notre correspondant en Tunisie, Matthias Raynal :