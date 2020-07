Covid-19 : bilan positif pour les écoles biennoises

De la responsabilité, de l’engagement et de la créativité, c’est ainsi que la Direction de la formation, de la culture et du sport bernois et les écoles biennoises ont caractérisé jeudi la gestion de la crise du coronavirus. Réunis lors d’une table ronde, elles ont tiré un bilan « globalement positif » de la gestion de la crise du Covid-19. Premier défi à avoir été relevé : contacter plus de 6'000 élèves et leurs parents à la suite de l’annonce de la fermeture des écoles et la mise en place d’un enseignement à distance. Les acteurs du monde scolaire ont relevé dans cette période la difficulté à garder le contact avec les élèves et à garantir le principe de l’égalité de traitement. Sur le six semaines d’enseignement à distance, entre 16 et 60 élèves ont été accueillis à aux EJC et dans les écoles lorsque les parents n’avaient pas de solution de garde. Environ 60 enfants ont pu profiter d’une structure spéciale mise sur pied après l’annulation du passeport vacance.







Reprise plus compliquée

Les écoles biennoises ont eu plus de problèmes avec la reprise de l’enseignement présentiel. Il a fallu organiser l’espace scolaire différemment, nettoyer assidûment les locaux et apprendre les bons réflexes aux enfants. Mais cette reprise s’est faite sans incident majeur. /comm-gtr