Un carnet pour voyager dans le Jura bernois

Un nouvel outil sort de presse pour soutenir le tourisme local. Chez Camille Bloch et Jura Bernois Tourisme se sont unis pour éditer un carnet de voyage. La brochure diffusée à 60'000 exemplaires met en avant les atouts de Chasseral et sa région. Elle permet à ses détenteurs d’obtenir des réductions chez plusieurs prestataires du Jura bernois, que ce soit pour des activités ou des offres de restauration/hébergement. L’objectif consiste à créer des synergies entre les points touristiques de la zone de Chasseral. Ce carnet se veut ludique pour les familles avec des petits jeux et des zones à compléter. Il est valable dès à présent et jusqu’à fin octobre. Les personnes intéressées peuvent se le procurer gratuitement chez les partenaires du document ainsi que dans les offices du tourisme de la région. /nme