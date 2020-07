À la rencontre des touristes dans le Jura bernois

Des plaques d’immatriculation de tous les cantons ! Celui qui veut apprendre la géographie n’a qu’à se placer au bord d’une route fréquentée : Argovie, Zürich, Soleure, Tessin et même les cantons romands. Les Suisses sont restés en masse dans le pays durant les vacances d’été. De quoi se poser la question de savoir si le Jura bernois en a profité et ce qui attire les touristes dans notre région. Joël Regli allé à leur recherche sur notre territoire et il n’a pas eu besoin de beaucoup se déplacer.





Il y a pléthore

Première idée, se rendre au Chasseral pour être sûr de rencontrer un maximum de personnes. Mais depuis Tavannes, la route sera au final plus courte. La première rencontre se fait à Courtelary devant CHEZ Camille Bloch avec une famille fribourgeoise voyageant en camping-car qui va visiter la chocolaterie :